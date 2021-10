Mass Thiam (Coordonnateur UCG) : « Nous travaillons sur des solutions à long terme pour avoir des paiements beaucoup plus réguliers »

Pour le patron de l’Unité de coordination et de gestion des déchets, Mass Thiam, les autorités ne sont pas insensibles aux revendications des concessionnaires. Car à chaque fois l’UCG reçoit du gouvernement des injections de fonds pour mieux prendre en charge les dépenses.



Mass Thiam rassure que le secteur qu’il dirige, travaille de concert avec la tutelle pour trouver des solutions afin d'assurer un paiement beaucoup plus régulier.

« Je ne pense pas que ça arrive à tout moment. Mais il peut arriver de temps en temps qu’on ait des difficultés; mais les autorités sénégalaises chargées de la coordination des déchets sont sensibilisées et régulièrement nous recevons des injections de fonds pour relancer un peu la machine. Mais, il n’en demeure pas moins qu’on travaille sur des solutions à long terme pour avoir des paiements beaucoup plus réguliers pour éviter cette dépendance excessive sur le budget de l’État », a laissé entendre Mass Thiam au terme de la rencontre tenue ce matin avec les concessionnaires…