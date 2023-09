Maroc : Un séisme de magnitude 6,8 « fait trembler » plusieurs villes ce vendredi

Les habitants du royaume chérifien vont devoir croiser les doigts et multiplier les prières après ce séisme de magnitude 6,8 qui s’est produit ce vendredi poussant de nombreuses personnes à sortir dans les rues de Casablanca, Rabat, Marrakech, Agadir.



Ce tremblement de terre dont l'épicentre est situé entre Marrakech et Agadir a été ressenti vers 23h10 dans plusieurs villes du Maroc, selon des données de l'institut américain de veille géologique (USGS). Mais il n’a encore fait ni de dégâts matériels ou de victimes. Seulement, des lignes téléphoniques perturbées. Une deuxième secousse de 4,9 a été enregistrée au nord-est de Taroudant vers 23h30.



Le séisme s’est aussi ressenti dans d’autres pays comme la Mauritanie, Gilbraltar, le Portugal et l’Algérie.