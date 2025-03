Marième Faye Sall réagit à l’interdiction de sortie du territoire de Mansour Faye: « Fi Yalla Rek Moffi Nek »

Suite à l’interdiction de l’ex-ministre Mansour Faye d’embarquer dans le vol d’Air France lundi à destination de Djeddah via Paris, sa sœur et non moins ex-première dame déverse sa colère sur les nouvelles autorités. Marième Faye Sall, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, a réagi sur les ondes de la Rfm: « mon frère aîné Amadou Mansour Faye a décidé de se rendre à l’étranger pour rendre visite à ma mère souffrante. Mais à notre grande surprise, il a été interpellé à l’aéroport et il lui a été signifié qu’il y’a des instructions données pour qu’il reste sur le territoire national. Alors qu’il n’y a aucune décision de justice, il est interdit de sortie du territoire. C’est tout simplement sidérant », s’indigne Marieme Faye Sall tout en rappelant que son frère fait l’objet de persécution depuis neuf mois mais que ces autorités sachent raison garder. Mansour est un opposant qui s’assume et il est plus que jamais déterminé dans son combat pour la liberté et la démocratie », martèle l’ex première dame.