Margaretta Kassangana, Ambassadeur de la Pologne au Sénégal : « Le Sénégal reste un des partenaires prioritaires de la Pologne en Afrique sur le plan bilatéral »

Le Sénégal reste un des partenaires prioritaires de la Pologne en Afrique sur le plan bilatéral. C’est la confidence faite par Son Excellence Madame Margaretta Kassangana, Ambassadeur de la République Polonaise au Sénégal, mais aussi dans quelques pays de la sous-région. Madame Kassangana s’exprimait lors du cocktail de célébration de la fête nationale du 3 Mai.

« C’est au niveau multilatéral que le Sénégal et la Pologne travaillent ensemble pour promouvoir ensemble la paix et la sécurité sur la base de la justice, de la démocratie que les deux pays partagent. Nous apprécions particulièrement l’engagement du Sénégal sur la scène internationale, mais aussi son rôle avant-gardiste en Afrique est dans la sous-région en tant que pays stable. Sur le plan bilatéral, le Sénégal reste un des partenaires prioritaires de la Pologne en Afrique. Nos deux pays sont unis par d’excellents liens politiques traduits par des visites officielles », a indiqué Mme l’Ambassadeur. Sur le plan économique aussi, elle a laissé entendre que les relations gagnent de jour en jour en importance. Elle a, pour finir, annoncé la venue de la prochaine mission économique polonaise à Dakar à la fin de ce mois.

Le ministre de l’environnement et du développement durable Abdou Karim Sall qui représentait l’État du Sénégal lors de cette cérémonie, a aussi relayé les très bonnes relations entre les deux pays tout en rappelant que « depuis 2016 les deux nations se sont engagées à renforcer leur coopération en la diversifiant et en l’améliorant ».

La cérémonie a accueilli beaucoup de personnalités dont des Ambassadeurs, des Polonais vivant au Sénégal mais aussi et tout simplement…des amis de la Pologne.