CAMEROUN- Arrestation de 17 cambistes sénégalais par la police de Douala

La police de Douala a procédé, le jeudi 29 janvier 2026, à l’arrestation de dix-sept ressortissants sénégalais, tous exerçant comme cambistes. Parmi eux figurent des frères. Les interpellations ont eu lieu à la Rue Paris-Dancing Doua, où ils étaient en pleine activité.



Placés sous mandat de dépôt, les intéressés devraient comparaître prochainement devant la justice. Les raisons précises de leur arrestation n’ont pas encore été communiquées. Un procès est annoncé.



Affaire à suivre.