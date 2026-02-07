Remise des allocations de la Campagne « Dello Njukkal » : près de 600 millions FCFA mobilisés, répartis en 25 cellules pour l’autonomisation des militaires invalides

La campagne nationale de solidarité « Dello Njukkal », initiée en faveur des militaires invalides et blessés de guerre, a permis de mobiliser une cagnotte globale de 598 634 895 francs CFA, destinée à renforcer leur réinsertion sociale et économique.
La cérémonie de remise de lettres d'allocations/ Dello Njukal s'est déroulée ce vendredi 6 février au Camp Dial Diop de l'Etat Major, en présence du Cemga, Général d'Armée Mbaye Cissé et des allocataires. Conçue dans une logique de complémentarité avec l’action de l’État, cette initiative visait à générer des ressources additionnelles afin de mieux prendre en charge les contraintes sociales des grands invalides et mutilés de guerre, membres du Rassemblement des Anciens Militaires et Grands Mutilés de Guerre du Sénégal (RAMGMGS), ainsi que des autres militaires invalides regroupés au sein de l’Association nationale des Anciens Militaires Invalides du Sénégal (ANAMIS).
Selon le Colonel Seikou Keïta de la Direction de l'Action Sociale des Armées, "Dans le cadre de la première phase d’appui, 129 grands invalides et mutilés de guerre ont bénéficié d’un soutien financier ponctuel d’un million de francs CFA chacun, soit un montant total de 129 millions de francs CFA.
"La répartition des montants a tenu compte de plusieurs critères, notamment la situation socio-économique, la taille des cellules, la pertinence et le coût des projets, ainsi que les ressources disponibles", a indiqué Colonel Keïta, directeur de la DASA.
Au-delà de cet appui financier direct, la campagne prévoit également la mise en place de projets économiques au profit des autres militaires invalides, ainsi que des mesures de réinsertion socio-professionnelle, en fonction des opportunités identifiées.
"Les fonds alloués devront être exclusivement utilisés pour la réalisation de projets, avec une obligation de reddition des comptes, des pièces justificatives pouvant être exigées à l’issue de la phase de mise en œuvre", a insisté le directeur de la DASA, lors de sa prise de parole.
Pour encadrer le processus, des coopératives ou Groupements d’Intérêt Économique (GIE) seront créés pour l’exercice légal des activités, en lien avec la Direction de l'Action Sociale des Armées (DASA). Des comités d’encadrement et de suivi, composés de représentants des zones militaires, de l’assistance sociale et des services techniques déconcentrés, seront également mis en place pour accompagner les bénéficiaires.
La campagne « Dello Njukkal » s’est déroulée en trois phases : une phase de collecte de ressources, suivie d’un téléthon, puis un méga-concert de solidarité animé par l’artiste Wally Seck, dont l’engagement aux côtés des Forces armées a été salué.
Les initiateurs de la campagne ont tenu à saluer la mobilisation des Sénégalais, ainsi que l’engagement des acteurs militaires et civils, estimant que cette action illustre de manière concrète le concept d’« armée-nation » et renforce la solidarité nationale envers ceux qui ont servi la patrie.
