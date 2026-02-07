Acte contre nature et de transmission du VIH : Pape Cheikh Diallo et l’artiste Djiby Dramé cités dans une affaire d'homosexualité


Acte contre nature et de transmission du VIH : Pape Cheikh Diallo et l’artiste Djiby Dramé cités dans une affaire d'homosexualité
Un fait sensible secoue le milieu du show-biz, l'animateur Pape Cheikh Diallo et l'artiste-chanteur Djiby Dramé ont été cités dans une affaire d'homosexualité par des jeunes qui ont été arretés auparavant par la brigade de gendarmerie de Keur Massar.  

L’animateur Pape Cheikh Diallo aurait été placé en garde à vue par la Brigade de recherches de Keur Massar dans le cadre d’une enquête portant sur des faits présumés d’acte contre nature et de transmission volontaire du VIH, a annoncé Libé online .

Selon les informations de Libé online , l’artiste Djiby Dramé a également été interpellé par les gendarmes et placé en garde à vue dans le cadre du même dossier, qui s’annonce complexe et sensible.

Les autorités judiciaires n’ont, pour l’heure, fait aucune communication officielle sur les contours exacts de l’enquête, encore en cours. Les deux mis en cause seraient entendus dans le cadre de la procédure, conformément aux dispositions légales.
Autres articles
Samedi 7 Février 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Tournée politique : Ousmane Sonko à Fass Barigo « Cette commune manque de tout, où étaient nos dirigeants de 1960 à 2026 ? »

Tournée politique : Ousmane Sonko à Fass Barigo « Cette commune manque de tout, où étaient nos dirigeants de 1960 à 2026 ? » - 07/02/2026

CAMEROUN- Arrestation de 17 cambistes sénégalais par la police de Douala

CAMEROUN- Arrestation de 17 cambistes sénégalais par la police de Douala - 07/02/2026

Réseau pédocriminel international :Commission rogatoire, vidéos et VIH… la Dic fait tomber une mafia aux tentacules françaises

Réseau pédocriminel international :Commission rogatoire, vidéos et VIH… la Dic fait tomber une mafia aux tentacules françaises - 07/02/2026

UCAD en état de siège-Corniche Ouest en flammes : « Gatsa-Gatsa » sur la Corniche, barricades et face-à-face explosif avec les FDS

UCAD en état de siège-Corniche Ouest en flammes : « Gatsa-Gatsa » sur la Corniche, barricades et face-à-face explosif avec les FDS - 06/02/2026

UCAD : « Mortal Kombat » entre étudiants et FDS sur la Corniche Ouest après la fermeture des restaurants universitaires

UCAD : « Mortal Kombat » entre étudiants et FDS sur la Corniche Ouest après la fermeture des restaurants universitaires - 06/02/2026

Maroc: Walid Regragui démissionne de son poste de sélectionneur national

Maroc: Walid Regragui démissionne de son poste de sélectionneur national - 06/02/2026

Tensions à l'Université : Le COUD ferme immédiatement les restaurants face aux

Tensions à l'Université : Le COUD ferme immédiatement les restaurants face aux "Journées sans Tickets" - 06/02/2026

Projet de l’ancien aéroport de Yoff : la CDC Habitat relance la commercialisation des parcelles

Projet de l’ancien aéroport de Yoff : la CDC Habitat relance la commercialisation des parcelles - 06/02/2026

Port de Dakar et les 4000 conteneurs bloqués au Mali : Plus de 13 milliards de francs CFA envolés

Port de Dakar et les 4000 conteneurs bloqués au Mali : Plus de 13 milliards de francs CFA envolés - 06/02/2026

Cyberattaque à la DAF : production des cartes d’identité suspendue, la DAF tente de rassurer sur l’intégrité des données...une enquête ouverte

Cyberattaque à la DAF : production des cartes d’identité suspendue, la DAF tente de rassurer sur l’intégrité des données...une enquête ouverte - 05/02/2026

Justice: l’ancienne députée Amy Ndiaye Gniby réclame 10,3 millions à un opérateur économique

Justice: l’ancienne députée Amy Ndiaye Gniby réclame 10,3 millions à un opérateur économique - 05/02/2026

Cyberattaque à la DAF - Identités, biométrie, élections : Les données de toute la population sénégalaise exposées, la sécurité nationale gravement menacée

Cyberattaque à la DAF - Identités, biométrie, élections : Les données de toute la population sénégalaise exposées, la sécurité nationale gravement menacée - 05/02/2026

Supporters sénégalais détenus au Maroc : le procès renvoyé au 12 février

Supporters sénégalais détenus au Maroc : le procès renvoyé au 12 février - 05/02/2026

Interdiction de sortie du territoire annulée : la Cour suprême désavoue le ministère de l’Intérieur dans l’affaire Mansour Faye

Interdiction de sortie du territoire annulée : la Cour suprême désavoue le ministère de l’Intérieur dans l’affaire Mansour Faye - 05/02/2026

Direction de l’automatisation du fichier (DAF) victime d’une cyberattaque : 139 To de données en otage

Direction de l’automatisation du fichier (DAF) victime d’une cyberattaque : 139 To de données en otage - 05/02/2026

La nomination en Conseil des Ministres de ce Mercredi 04 Février 2026

La nomination en Conseil des Ministres de ce Mercredi 04 Février 2026 - 04/02/2026

Communiqué du Conseil des Ministres du Mercredi 04 Février 2026

Communiqué du Conseil des Ministres du Mercredi 04 Février 2026 - 04/02/2026

L’Internet Satellite Starlink arrive au Sénégal

L’Internet Satellite Starlink arrive au Sénégal - 04/02/2026

Deuxième demande de levée d’immunité parlementaire : Le Garde des Sceaux vise Farba Ngom pour trois infractions

Deuxième demande de levée d’immunité parlementaire : Le Garde des Sceaux vise Farba Ngom pour trois infractions - 04/02/2026

Des médias libyens annoncent la mort de Seif al-Islam Kadhafi, l'un des fils du dictateur défunt

Des médias libyens annoncent la mort de Seif al-Islam Kadhafi, l'un des fils du dictateur défunt - 03/02/2026

Justice-Cour de Versailles : la décision sur l’extradition de Madiambal Diagne attendue le 3 mars...

Justice-Cour de Versailles : la décision sur l’extradition de Madiambal Diagne attendue le 3 mars... - 03/02/2026

Mercato hivernal : gros mouvements chez les Lions de la Téranga

Mercato hivernal : gros mouvements chez les Lions de la Téranga - 03/02/2026

Diffamation à Somone : un conseiller municipal face à une réclamation de 250 millions…l’ancien maire contre-attaque devant la justice

Diffamation à Somone : un conseiller municipal face à une réclamation de 250 millions…l’ancien maire contre-attaque devant la justice - 03/02/2026

Affaire Sonko–Mame Mbaye Niang : le dossier renvoyé au 11 février

Affaire Sonko–Mame Mbaye Niang : le dossier renvoyé au 11 février - 03/02/2026

Horreur derrière le tribunal de Mbour : un nouveau-né retrouvé mort, jeté dans un sachet plastique

Horreur derrière le tribunal de Mbour : un nouveau-né retrouvé mort, jeté dans un sachet plastique - 02/02/2026

Affaire Sonko–Mame Mbaye Niang : la bataille judiciaire rebondit , l’ombre d’une mutation frauduleuse plane sur l’affaire…200 millions en jeu

Affaire Sonko–Mame Mbaye Niang : la bataille judiciaire rebondit , l’ombre d’une mutation frauduleuse plane sur l’affaire…200 millions en jeu - 02/02/2026

[REPORTAGE] Mort d’un Jakartaman / Les conducteurs de motos, bus et camions tempèrent : « Il fallait se contrôler…  »

[REPORTAGE] Mort d’un Jakartaman / Les conducteurs de motos, bus et camions tempèrent : « Il fallait se contrôler…  » - 02/02/2026

CAN féminine 2026: Le Maroc renonce à l’organisation, l’Afrique du Sud se déclare candidate, la CAF muette

CAN féminine 2026: Le Maroc renonce à l’organisation, l’Afrique du Sud se déclare candidate, la CAF muette - 02/02/2026

Sans convocation reçue : Doudou Wade choisit de se présenter « volontairement » à la Sûreté urbaine ce lundi

Sans convocation reçue : Doudou Wade choisit de se présenter « volontairement » à la Sûreté urbaine ce lundi - 02/02/2026

Arène nationale : Réaction de Talfa après sa victoire sur Amanekh : « Dagn ma Yapp rek… Warouma… »

Arène nationale : Réaction de Talfa après sa victoire sur Amanekh : « Dagn ma Yapp rek… Warouma… » - 01/02/2026

RSS Syndication