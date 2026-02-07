Acte contre nature et de transmission du VIH : Pape Cheikh Diallo et l’artiste Djiby Dramé cités dans une affaire d'homosexualité

Un fait sensible secoue le milieu du show-biz, l'animateur Pape Cheikh Diallo et l'artiste-chanteur Djiby Dramé ont été cités dans une affaire d'homosexualité par des jeunes qui ont été arretés auparavant par la brigade de gendarmerie de Keur Massar.



L’animateur Pape Cheikh Diallo aurait été placé en garde à vue par la Brigade de recherches de Keur Massar dans le cadre d’une enquête portant sur des faits présumés d’acte contre nature et de transmission volontaire du VIH, a annoncé Libé online .



Selon les informations de Libé online , l’artiste Djiby Dramé a également été interpellé par les gendarmes et placé en garde à vue dans le cadre du même dossier, qui s’annonce complexe et sensible.



Les autorités judiciaires n’ont, pour l’heure, fait aucune communication officielle sur les contours exacts de l’enquête, encore en cours. Les deux mis en cause seraient entendus dans le cadre de la procédure, conformément aux dispositions légales.