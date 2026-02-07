Tournée politique : Ousmane Sonko à Fass Barigo « Cette commune manque de tout, où étaient nos dirigeants de 1960 à 2026 ? »

Le Premier ministre Ousmane Sonko est présentement dans le département de Guinguinéo (région de Kaolack) pour une tournée politique de deux jours, les 7 et 8 février. Accueilli ce matin dans la commune de Fass Barigo, Sonko est revenu sur l’objet de cette tournée. « Nous sommes ici pour vous écouter, connaitre les maux et essayer d’apporter des solutions. Nous n’avons pas peur des critiques, c’est pour cela que nous sommes là aujourd’hui », a-t-il dit devant une foule immense.

Le Premier ministre qui a écouté les maux des populations, déclare : « Nous sommes dans une grande commune qui, de 1960 à 2026 soit 66 ans, manque de tout. Un manque d’eau, des infrastructures sanitaires, bref des infrastructures sociales de base. Donc, où étaient ceux qui nous gouvernaient, nos dirigeants de 1960 à nos jours ? C’est ces gens-là qui sont dans les plateaux de télévison, dans les radios pour vous faire croire que le nouveau régime peut régler tous ces maux en deux ans. Leur seul objectif c’est de détruire ce qu’on a commencé pour mettre le pays sur les rails»

Pour Ousmane Sonko, le régime «n’est pas là pour régler des comptes, non. C’est des rapports qui étaient là même avant notre arrivée au pouvoir (…). Le Sénégal n’a qu’un seul problème aujourd’hui, c’est la dette de 7 milliards qu’ils avaient contractée et la cacher aux sénégalais. C’est cette dette qui a causé tous ces problèmes au Sénégal. Malgré tout cela, nous avons diminué le courant, le sucre, le riz, le carburant. J’ai entendu vos maux surtout en ce qui concerne l’eau et les infrastructures scolaires. Nous avons pris note et nous allons ensemble prendre des mesures. Nous vous demandons d’être un peu patient », a conclu le chef du gouvernement.