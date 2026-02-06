Maroc: Walid Regragui démissionne de son poste de sélectionneur national

Quelques semaines après la cruelle défaite en finale de la Coupe d'Afrique des Nations face au Sénégal, Walid Regragui a présenté sa démission à la Fédération royale marocaine de football. Le sélectionneur, épuisé par l'intensité de la compétition, quitte son poste à moins de six mois de la Coupe du monde 2026. La FRMF doit désormais se prononcer sur l'acceptation de cette démission qui secoue le football marocain.







