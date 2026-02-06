Maroc: Walid Regragui démissionne de son poste de sélectionneur national

Quelques semaines après la cruelle défaite en finale de la Coupe d'Afrique des Nations face au Sénégal, Walid Regragui a présenté sa démission à la Fédération royale marocaine de football. Le sélectionneur, épuisé par l'intensité de la compétition, quitte son poste à moins de six mois de la Coupe du monde 2026. La FRMF doit désormais se prononcer sur l'acceptation de cette démission qui secoue le football marocain.
Walid Regragui a officiellement posé sa démission auprès de la Fédération royale marocaine de football. Le technicien de 50 ans, épuisé par l'intensité de la compétition et la pression colossale qui pèse sur ses épaules, a pris la décision de mettre un terme à son aventure avec les Lions de l'Atlas.
Autres articles
-
Tensions à l'Université : Le COUD ferme immédiatement les restaurants face aux "Journées sans Tickets"
-
Projet de l’ancien aéroport de Yoff : la CDC Habitat relance la commercialisation des parcelles
-
Port de Dakar et les 4000 conteneurs bloqués au Mali : Plus de 13 milliards de francs CFA envolés
-
Cyberattaque à la DAF : production des cartes d’identité suspendue, la DAF tente de rassurer sur l’intégrité des données...une enquête ouverte
-
Justice: l’ancienne députée Amy Ndiaye Gniby réclame 10,3 millions à un opérateur économique