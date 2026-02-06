Tensions à l'Université : Le COUD ferme immédiatement les restaurants face aux "Journées sans Tickets"


Face au mouvement d'humeur des étudiants des universités du Sénégal qui ont décrété des journées sans Tickets (JST), le Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD) a annoncé ce vendredi la fermeture immédiate de tous ses restaurants universitaires jusqu'à nouvel ordre. Cette mesure drastique fait suite à des actions répétées de certains étudiants, qualifiées d'actes de sabotage par la direction.

Dans un communiqué signé par son directeur, Dr Ndéné Mbodji, le COUD tient d'abord à souligner les "importants efforts humains, matériels et financiers" qui ont été investis récemment pour améliorer de manière durable la qualité des services de restauration destinés aux étudiants.

Cependant, la direction déplore que ces investissements soient aujourd'hui "gravement compromis" par des actions menées par un groupe d'étudiants, connues sous le nom de "Journées Sans Tickets" (JST). Le communiqué qualifie ces agissements d'"inqualifiables et insoutenables", précisant qu'ils nuisent au bon fonctionnement des services, dégradent les infrastructures et "impactent gravement" les ressources financières de l'institution.

Face à ce que la direction qualifie de "forfaiture", le ton s'est considérablement durci. Conformément aux instructions reçues du Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le COUD a fermement précisé qu'"aucune JST ne sera tolérée".

Pour conclure, le COUD lance un appel à la communauté, demandant à "chacun de faire preuve de responsabilité" dans ce contexte de crise.



Vendredi 6 Février 2026
Dakaractu



