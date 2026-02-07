Affaire Pape Cheikh Diallo, Djiby Dramé et Cie: Perquisitions et 6 cas de séropositivité détectés

Les enquêteurs de la brigade de recherche de Keur Masssar ont effectué plusieurs perquisitions dans le cadre du dossier mettant en cause Pape Cheikh Diallo, Djibril Dramé et d’autres individus. Ces opérations ont abouti à la découverte et à la saisie d’une quantité considérable de préservatifs et de lubrifiants.



Selon Libération Oneline, douze (12) suspects ont été placés en garde à vue. L’ensemble de ces personnes a été soumis à des tests de dépistage dont les résultats sont tombés récemment. Six (06) suspects ont été testés positifs au VIH, quatre (04) autres sont revenus négatifs, tandis que deux (02) personnes attendent encore la confirmation de leurs résultats médicaux.



Les mis en cause demeurent dans les locaux de la gendarmerie de Keur Masssar où le matériel saisi a été placé sous scellés. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations afin d’élucider tous les contours de cette affaire.