Projet de l’ancien aéroport de Yoff : la CDC Habitat relance la commercialisation des parcelles

La CDC Habitat annonce la reprise officielle de la commercialisation des parcelles du projet de lotissement de l’ancien aéroport de Yoff, ainsi que le redémarrage imminent des travaux de viabilisation sur le site.





Dans un communiqué daté du 5 février 2026, la société informe l’opinion publique, les partenaires et les acquéreurs que le projet entre dans une nouvelle phase opérationnelle, après la levée de plusieurs contraintes techniques et administratives.





Selon la CDC Habitat, la première phase du projet est entièrement viabilisée. Les parcelles issues de cette phase devraient être livrées prochainement, sous réserve de l’achèvement des formalités administratives en cours.





La relance du projet a été rendue possible grâce notamment à la levée des blocages identifiés, à la stabilisation des plans cadastraux et au renforcement des équipements collectifs, avec l’intégration d’une station d’épuration des eaux usées, précise la société.





Dans ce cadre, la CDC Habitat a procédé au lancement d’une nouvelle tranche commerciale, avec des parcelles désormais disponibles à la vente. Les personnes intéressées sont invitées à s’adresser exclusivement aux services compétents de la CDC Habitat, seuls habilités à fournir les informations officielles relatives aux conditions de commercialisation, aux procédures d’acquisition et au calendrier prévisionnel.





À travers cette démarche, la CDC Habitat réaffirme son engagement à sécuriser l’accès au foncier aménagé, à renforcer la transparence dans la commercialisation et à contribuer au développement urbain structuré et durable.





Pour tout renseignement complémentaire, la CDC Habitat met à disposition une équipe dédiée joignable par téléphone ou par courrier électronique.

