UCAD : « Mortal Kombat » entre étudiants et FDS sur la Corniche Ouest après la fermeture des restaurants universitaires
L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a basculé dans une atmosphère de haute tension. La fermeture des restaurants universitaires a provoqué une réaction immédiate et musclée des étudiants, débouchant sur de violents affrontements avec les forces de défense et de sécurité (FDS) sur la Corniche Ouest.
 
Dans un communiqué, le Collectif des amicales de l’UCAD dénonce une décision qu’il affirme être prise « sous ordre du ministre » Daouda Ngom. Une mesure jugée inacceptable, notamment en pleine période d’examens, période durant laquelle « les étudiants n’ont pas pu se restaurer », selon le collectif.
 
Face à cette situation, les étudiants ont décrété une cessation des activités administratives du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD). Adoptant un ton ferme, le collectif avertit que « l’intimidation ne passera pas » et menace de passer « immédiatement à la vitesse supérieure » si les autorités persistent dans leur posture. Un appel clair a également été lancé à la base estudiantine pour se tenir prête.
 
Alors que ce communiqué circulait, la situation a dégénéré sur le terrain. De violents heurts ont éclaté entre étudiants et FDS au niveau de la Corniche Ouest, transformée en véritable champ de confrontation. Jets de projectiles, ripostes musclées et courses-poursuites ont donné lieu à une scène que de nombreux témoins ont comparée à un « Mortal Kombat » grandeur nature.
 
Les conséquences ont été immédiates : routes barricadées, circulation totalement paralysée et embouteillages monstres sur cet axe stratégique de Dakar. Usagers et riverains ont été pris au piège d’un chaos urbain, pendant que la tension restait vive autour du campus.
 
À l’UCAD, la colère étudiante demeure palpable. En l’absence de réaction rapide des autorités, la crise pourrait s’intensifier davantage, faisant craindre une extension du mouvement et de nouveaux affrontements.
Vendredi 6 Février 2026
