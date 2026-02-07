WhatsApp, relations non protégées et VIH : les dessous explosive de l’affaire pape cheikh diallo et Djiby drame…douze interpellations dont Six séropositifs

Une vaste opération menée par la Brigade de Recherches de Keur Massar a conduit à l’interpellation de douze individus de nationalité sénégalaise dont pape cheikh diallo et Djiby drame inclus , soupçonnés d’être impliqués dans une affaire d’une extrême gravité mêlant association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du VIH Sida et mise en danger de la vie d’autrui.



Selon les informations issues de l’enquête, l’opération fait suite à l’exploitation d’un renseignement signalant les agissements d’un individu séropositif, qui aurait continué à entretenir des relations sexuelles non protégées en toute connaissance de son état de santé. Les investigations ont permis son arrestation le 4 février 2026.



Soumis à un test de dépistage du VIH sur réquisition à personne qualifiée, le certificat médical établi par le médecin requis a confirmé que le mis en cause était effectivement porteur du virus du VIH Sida. Entendu par les enquêteurs, il a reconnu être conscient de sa séropositivité et a avoué avoir sciemment contaminé une dizaine de personnes, contactées notamment via des groupes WhatsApp.



Le même jour, deux de ses partenaires ont également été interpellés. Ces derniers ont déclaré être eux aussi informés de leur statut sérologique positif, tout en reconnaissant avoir poursuivi des relations sexuelles non protégées avec d’autres partenaires, tous de sexe masculin.



La poursuite des investigations a permis l’interpellation de cinq autres individus le 5 février, puis de quatre supplémentaires le 6 février, portant le total à douze personnes arrêtées dans le cadre de cette affaire.



À l’issue des tests de dépistage réalisés sur l’ensemble des mis en cause, les résultats font état de six (06) personnes déclarées séropositives, deux (02) cas en attente de confirmation médicale, tandis que quatre (04) individus ont été déclarés séronégatifs.



La Gendarmerie nationale indique que l’enquête se poursuit activement afin de démanteler l’ensemble du réseau, d’identifier d’éventuels complices et de situer toutes les responsabilités pénales dans ce dossier aux ramifications préoccupantes.

