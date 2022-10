Marche des femmes pour le climat : les femmes se mobilisent pour réclamer une justice climatique

À quelques jours de la 27ème conférence annuelle de l’Organisation des Nations Unies sur le climat COP 27 en Égypte, des dizaines de femmes ont manifesté ce samedi 29 octobre 2022 à la Place de la nation pour réclamer une justice climatique au Sénégal en particulier et en Afrique en général.

Face à l’urgence climatique auquel fait face le monde, le mouvement des femmes pour le climat exige la concrétisation des engagements de l’accord de Paris. « À ce jour, aucun respect des accords n'a été mis en exergue. Nous réclamons la justice climatique de la femme africaine, de la femme sénégalaise qui se trouve être la couche la plus vulnérable qui subit aujourd'hui de plein fouet les effets de ces changements climatiques. Pour rappel, l'Afrique ne produit que 4% des gaz à effet de serre. Et pourtant. C'est le continent qui subit le plus les effets néfastes de la crise climatique, donc il est temps de respecter les accords de Paris. » Selon la Présidente de l’association vacances vertes, « si les femmes du monde rural se mobilisent aujourd'hui, c'est parce que la crise climatique est à la jonction d'une crise sociale et environnementale qu'elle pose la question des emplois, de la pauvreté, mais aussi de la précarité énergétique, de la démocratie, de l'absence de solidarité qui renforce les inégalités et discriminations existantes ... »