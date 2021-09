Marché HLM de Dakar / « Des commerçants chinois et indiens utilisent frauduleusement des documents d’import de certains Sénégalais aux fins d'une vaste évasion fiscale » (SG/A Section Acis marché HLM)

Après avoir dénoncé la concurrence déloyale, les commerçants du marché HLM de Dakar réunis au sein de l’association des commerçants industriels du Sénégal (ACIS) face à la presse ce jeudi 9 septembre 2021, ont évoqué une autre stratégie mise en œuvre par les commerçants étrangers contre eux : « ils pratiquent avec insolence du dumping et l’arnaque sur les mesures au su et au vu des services du commerce », dénonce Ibrahima Ly, SG/A Section Acis marché HLM de Dakar.



Pire encore, dit-il, « des commerçants chinois et indiens utilisent frauduleusement des documents d’import de certains Sénégalais à leur insu pour effectuer leurs opérations douanières et pratiquent du coup une évasion fiscale d’une grande ampleur. »



Sur ce, ils ont interpellé les associations de consuméristes pour défendre les commerçants locaux...