Marathon Day 2021 : BOLLORÉ TRANSPORT LOGISTICS SÉNÉGAL distribue du matériel de puériculture et des vivres à la Pouponnière Lamine Coulibaly de Kaolack.

Les équipes de Bolloré Transport & Logistics Sénégal et de Dakar Terminal se sont mobilisées cette année encore à l’occasion du Marathon Day, la course solidaire du Groupe Bolloré qui, comme l’an dernier, a eu lieu via une application digitale en raison du contexte sanitaire. Une centaine de collaborateurs ont ainsi participé à l’événement avec un même objectif : parcourir le plus grand nombre de kilomètres en marchant, courant ou en pédalant.



Pour cette 6e édition, le Groupe Bolloré au Sénégal a choisi de soutenir, en marge de la course, la Pouponnière Lamine Coulibaly de Kaolack, centre qui accueille, depuis 2011, des enfants orphelins de 0 à 18 mois, et de lui apporter son aide pour faciliter la prise en charge des pensionnaires en contexte de crise liée à la pandémie de Covid-19.



« Bolloré Transport Logistics Sénégal soutient, dans le cadre de son ancrage territorial, les infrastructures sociales et services de base. Pour l’édition 2021 du Marathon Day, une action de solidarité a été initiée en faveur de la Pouponnière Lamine Coulibaly de Kaolack, sous forme de distribution de matériel de puériculture et de vivres », a déclaré Assane Ndiaye, Directeur des Ressources Humaines.



« Au nom de toute l’équipe qui m’accompagne dans le suivi quotidien des enfants, je voudrais exprimer au Groupe Bolloré nos sincères remerciements. Nous saluons cet élan de solidarité qui intervient dans un contexte toujours marqué par la crise sanitaire. Ce don composé de divers produits permettra d’apporter une aide significative aux enfants en situation de vulnérabilité », a déclaré Mme Diaw, Responsable de la Pouponnière.



Le Marathon Day est un événement sportif interne créé en 2016 à l’initiative de Cyrille Bolloré, Président-directeur général du Groupe Bolloré. Il rassemble chaque année au mois de septembre les collaborateurs de toutes les filiales du Groupe Bolloré avec l’objectif de récolter chaque année des fonds pour une association caritative.



À propos de Bolloré Transport Logistics Sénégal Premier réseau de logistique intégrée au Sénégal, Bolloré Transport Logistics Sénégal avec près de 1 000 collaborateurs répartis dans les agences de Dakar, Kaolack et Kidira, intervient dans les domaines de la commission de transport, l’agence maritime, la consignation, la manutention portuaire, la logistique multimodale.



Spécialiste de la logistique et des grands projets industriels et miniers, Bolloré Transport & Logistics Sénégal est également expert dans le domaine du transport de colis lourds et de convois exceptionnels, de l’entreposage à valeur ajoutée. La société offre une gamme diversifiée de services et représente une base d'appui pour les pays de la sous-région, dans le cadre de projets structurants et jouant un rôle clé dans le désenclavement des pays…