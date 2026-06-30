Technopole de Fadia : sept heures de lutte contre un incendie d'une rare violence, les sapeurs pompiers déploient d'importants moyens

Déclaré aux environs de 13 heures ce mardi à la Technopole de Fadia, un violent incendie a mobilisé pendant près de sept heures les sapeurs-pompiers et les équipes de sauvetage déblaiement. Le sinistre, dont les flammes se sont rapidement propagées dans plusieurs dépôts renfermant notamment des huiles, des batteries, des téléviseurs et divers équipements électroménagers, a nécessité une intervention de grande ampleur qui s'est poursuivie jusqu'aux environs de 19 heures.



Dès les premières alertes, les sapeurs pompiers ont engagé d'importants moyens humains et matériels afin de contenir la progression des flammes. Face à l'intensité du brasier, plusieurs véhicules d'intervention ont été déployés, tandis que des échelles aériennes ont été utilisées pour attaquer le feu depuis les hauteurs. Au préalable, les agents de la Senelec ont procédé à la coupure de l'alimentation électrique dans le secteur afin de sécuriser les opérations de secours. L'épaisse fumée noire était visible à plusieurs kilomètres à la ronde.



Au cours de l'intervention, le feu s'est propagé à un dépôt de la société CCBM contenant des appareils électroménagers. En revanche, le dépôt appartenant au promoteur Aziz Ndiaye, situé à proximité, n'a pas été atteint par les flammes. Le dépôt où le feu s'est déclaré appartient à un commerçant portant également le nom d'Aziz Ndiaye. Présent sur les lieux, ce dernier n'a pas souhaité s'exprimer devant la presse au moment des faits.

Les opérations se sont déroulées dans des conditions particulièrement difficiles en raison de la nature des produits stockés et de la forte intensité de l'incendie. Les équipes de secours sont restées entièrement mobilisées pour empêcher toute nouvelle propagation du feu vers les bâtiments voisins. Sur place, les responsables des secours étaient concentrés sur la maîtrise du sinistre, rendant toute communication officielle difficile pendant l'intervention.



Le préfet de Guédiawaye s'est rendu sur les lieux alors que les sapeurs pompiers avaient déjà réussi à contenir les principales lignes de propagation de l'incendie. À l'heure actuelle, les circonstances exactes à l'origine du sinistre demeurent inconnues et aucun bilan officiel concernant d'éventuels dégâts matériels ou victimes n'a été communiqué par les autorités compétentes.