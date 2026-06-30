Affaire Prodac : Pape Malick Ndour sort de Rebeuss

L’ancien ministre de la Jeunesse Pape Malick Ndour a recouvré la liberté ce mardi, après plus d’un mois et demi d’incarcération à la maison d’arrêt et de correction de Rebeuss. Poursuivi pour association de malfaiteurs, détournement présumé de deniers publics et blanchiment de capitaux dans le cadre de l’affaire du Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac), portant sur un montant estimé à 2,7 milliards de francs CFA, le responsable de l’Alliance pour la République reste sous contrôle judiciaire. Toutefois, l’instruction se poursuit.
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