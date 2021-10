Maouloud à Kaolack : Cheikh Ahmed Tidiane Bâ, DG de la CDC rend visite au Khalife général de Médina Baye.

Le directeur de la caisse de dépôts et consignations, en prélude du Maouloud, s’est rendu dans la cité religieuse de Médina Baye pour rencontrer le Khalife Cheikh Mahi Ibrahima Niass.



Accompagné de Baye Ciss, Cheikh Ahmed Tidiane Bâ s’est estimé heureux de faire face au guide spirituel à la tête de la famille de Mawlaana Cheikh Al Islam, El Hadj Ibrahima Niass. « En tant que disciple Tidiane, je ne pourrais que me déplacer pour solliciter des prières et vous exprimer ma profonde reconnaissance par rapport à toutes vos actions dans le monde Islamique », a lancé l’homme politique de la Médina qui n’aura pas omis de lui rappeler son vœu pour la commune et les projets qu’il veut y entamer.



Après le Khalife, Cheikh Ahmed Tidiane Bâ s’est rendu chez l'Imam Cheikh Cissé. Ce dernier a formulé des prières pour le visiteur avantde lui rappeler que cette ville, la Médina, lui réservera toujours un accueil digne d’un fidèle Tidiane...