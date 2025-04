Mansour FAYE recevant la notification lui interdisant de quitter le territoire national : « J’en rigole… »

« Tout ça pour ça !!! », s’exclame l’ex-ministre sous le régime de Macky Sall, qui a reçu ce matin la notification concernant l’interdiction de sortie du territoire. « J’en rigole… », a-t-il déclaré, invitant les professionnels du Droit, les Facultés de Droit et autres hommes et femmes du Droit à se prononcer sur cette situation. « Je rappelle ceci : je suis un ancien ministre qui, par l’article 101 de la Constitution, dans l’exercice de ses fonctions, bénéficie du privilège de juridiction. Encore une fois, il n’y a aucun Rapport des Corps de Contrôle de l’État qui a demandé l’ouverture d’une information judiciaire sur mon humble personne », ajoute le maire de la ville de Saint-Louis, qui « prie le ministre de l’Intérieur, le général de corps d’armée, ancien Haut Commandant de la Gendarmerie et Directeur de la Justice Militaire, de lui dire et de dire aux Sénégalais, quel est le texte en vigueur au Sénégal qui lui donne le droit de lui notifier, par arrêté, une telle scandaleuse décision, sans aucune forme d’explication ou de justification ».



Mansour Faye dénonce un « acharnement et une intention malsaine à la limite de l’agression sur sa personne ». Mais il se dit loin de la résignation : « Les Sénégalais voient... et l’Histoire retiendra !! »