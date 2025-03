Manque de lits, manque de médicaments : "La crise de l'AVC au Sénégal exige une réaction immédiate.." (Mme Aw)

Depuis janvier 2025, le service de neurologie a pris un tournant décisif en succédant à un ancien établissement fondé en 1950. L'extension de l'hôpital, qui passe de 65 à plus de 100 lits, est une réponse partielle à une demande croissante de patients victimes d'AVC. En effet, chaque jour, les services d’urgence reçoivent des demandes pour libérer des lits et permettre aux patients souffrant d'AVC, de recevoir les soins adéquats. Ce cri du cœur lancé par les professionnels de santé et les accompagnants vise à attirer l’attention des autorités sur l’urgence de la situation. Le besoin de rénover un autre bâtiment et d’étendre les capacités d’accueil est primordial pour répondre aux défis actuels.

Le problème ne se limite pas à l’hôpital de Dakar. En effet, le Sénégal ne dispose que de deux services de neurologie : celui de Pikine et celui de l'hôpital Fann. Cette situation crée une pression insoutenable sur ces structures et rend l’accès aux soins extrêmement difficile, surtout pour ceux vivant dans des régions éloignées. Il est crucial que l’État mette en place des structures supplémentaires pour décentraliser les soins neurologiques. Le président Barro, en poste à CTO, ne dispose même pas encore de service neurologique, se limitant à des consultations, ce qui aggrave l'isolement des patients dans d'autres zones du pays.