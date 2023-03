Manifestations de mars 2023 dans la zone centre : 5 personnes interpellées dont Matar Guèye inculpé d'incendie volontaire (Parquet Général près la Cour d'appel de Kaolack)

Le parquet général près la Cour d'appel de Kaolack s'est fendu d'un communiqué portant sur les procédures judiciaires en cours sur le traitement des infractions liées aux manifestations de mars 2023.



Selon le procureur général Samba Faye, 5 personnes ont été interpellées sur toute l’étendue du ressort de la Cour d'appel de Kaolack (Fatick, Kaolack et Kaffrine).



Ainsi, Serigne Sall et Élie Joseph Coly ont été déclarés coupables des faits de participation à une manifestation non autorisée et condamnés à une peine d'emprisonnement d'un mois avec sursis chacun.



Un autre cas pendant devant la juridiction des flagrants délits qui devait être examiné hier en son audience du 29 mars 2023, implique les prévenus Yakhya Ba et Pape Cheikh Guèye, a fait savoir le parquet général.



D'après le procureur général près la Cour d'appel de Kaolack" Une seule affaire a donné lieu à l'ouverture d'une procédure d'information judiciaire. Il s'agit de l'affaire Matar Guèye inculpé d'incendie volontaire de lieu ne servant pas à l'habitation ainsi que de dégradations de biens appartenant à l'État".