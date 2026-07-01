CFEE 2026 : La COSYDEP s’interroge sur la hausse de 23,76 points et demande une analyse objective

La Coalition des Organisations en Synergie pour la défense de l’Education Publique (COSYDEP) salue le taux des 94,49% de réussite soit une hausse spectaculaire de 23,76 points au CFEE 2026, un taux inédit par rapport à 2025.

Mais la COSYDEP alerte :« les fluctuations des résultats au CFEE, d’une année à l’autre, sont généralement inférieures à 10 points. Elle demande donc une analyse objective afin d’identifier les facteurs explicatifs ».

Pour garantir un système éducatif inclusif crédible et de qualité, « elle recommande de consolider le cycle fondamental de 10 ans, de redéfinir le concept de qualité et d’optimiser les déterminants de la qualité ».

C’est pourquoi, la COSYDEP appelle à un débat budgétaire 2027 et adresse ses félicitations aux admis avant de souhaiter bonne chance aux candidats au BFEM et au Bac.