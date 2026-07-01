Ziguinchor : les hémodialysés interpellent les autorités sur l'urgence d'agrandir le centre de dialyse

À l'occasion d'une journée de don de sang, de sensibilisation et de dépistage de la maladie rénale chronique organisée ce mardi 30 juin au Centre hospitalier régional de Ziguinchor, les personnes sous hémodialyse ont lancé un appel pressant aux autorités pour une meilleure prise en charge de leur situation.



Par la voix de la présidente de la section locale de l'Association des hémodialysés, Dieynaba Diédhiou, les malades ont dénoncé les nombreuses difficultés auxquelles ils sont confrontés au quotidien. Au-delà du poids des dépenses liées aux médicaments, aux analyses médicales et aux frais de transport, ils pointent surtout l'insuffisance des capacités d'accueil du centre d'hémodialyse de l'hôpital régional.

Selon elle, l'actuelle unité ne répond plus à la demande croissante. Plusieurs patients sont aujourd'hui contraints d'attendre une place avant de pouvoir bénéficier de séances de dialyse, une situation qui met leur santé en péril.



L'association plaide ainsi pour la construction d'un nouveau centre d'hémodialyse, plus moderne et plus spacieux, afin de garantir un accès équitable aux soins pour les malades de toute la région.

Les responsables de l'association sollicitent également un accompagnement renforcé des pouvoirs publics pour alléger le coût de la prise en charge. Ils rappellent que la maladie rénale chronique impose un suivi permanent et des dépenses importantes que de nombreuses familles peinent à assumer.



Tout en saluant les efforts déjà consentis par l'État dans la prise en charge des insuffisants rénaux, les hémodialysés estiment que des mesures urgentes sont désormais indispensables pour faire face à l'augmentation du nombre de patients et améliorer leurs conditions de traitement à Ziguinchor.