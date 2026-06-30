Visite de Sokhna Aïda à Touba : Serigne Bassirou Mbacké rappelle les orientations du Khalife général des mourides

Sokhna Aïda Diallo, veuve de feu Cheikh Bethio Thioune, a été reçue ce mardi 30 juin 2026 à Touba par Serigne Bassirou Mbacké, dans un contexte marqué par le deuil consécutif au rappel à Dieu de Serigne Cheikh Saliou Mbacké. Cette visite de courtoisie et de condoléances est intervenue après que Serigne Bassirou Mbacké s'est entretenu avec le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, afin de l'informer de cette démarche.



Prenant la parole à cette occasion, Serigne Bassirou Mbacké a expliqué avoir été empêché de recevoir Sokhna Aïda Diallo lors d'une précédente tentative de visite en raison d'un rendez-vous médical. Il a précisé avoir immédiatement porté à la connaissance du Khalife général son souhait de la recevoir. « Je lui ai fait savoir que Sokhna Aïda voulait venir effectuer un ziar. Il a salué cette démarche, estimant qu'elle traduit le respect des valeurs qui fondent notre communauté », a-t-il déclaré, réaffirmant qu'il agit conformément aux directives de Serigne Mountakha Mbacké.



Au cours de l'entretien, Serigne Bassirou Mbacké a également réitéré les orientations du Khalife général des mourides relatives aux principes de la voie mouride. Selon les propos rapportés, il a rappelé les exigences de la talibité et invité Sokhna Aïda Diallo à se conformer aux orientations de Serigne Saliou Thioune, présenté comme le khalife des disciples de feu Cheikh Bethio Thioune.