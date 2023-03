Manifestations à Ziguinchor: 52 manifestants acquittés par le tribunal de grande instance

Ils étaient 18 détenus lors des événements du 16 mars à attendre le verdict du tribunal de grande instance de Ziguinchor pour connaître leur sort. L’institution judiciaire a rendu, ce 28 mars, son délibéré relativement aux mis en cause qui sont tous de Bignona. Ainsi tous les prévenus ont été acquittés du délit de troubles à l’ordre public à l’exception d’un qui a été condamné à un mois d’emprisonnement ferme.



Cependant, un deuxième groupe de détenus qui a fait face aux juges, ce mardi matin, a également, bénéficié d’un acquittement. Au nombre de 35, les 8 sont de Bignona et les 27 autres de Ziguinchor. Des mineurs arrêtés lors des violents événements du 16 mars à Ziguinchor seront eux édifiés sur leur sort le 3 Avril prochain. La défense était représentée par un pool d’avocats avec à sa tête Me Djiby Diagne.