Manifestation meurtrière à Khossanto : Le ministre de l’intérieur attendu à Kédougou ce mardi

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique Antoine Félix Abdoulaye Diome va se rendre ce mardi à Khossanto qui fait partie de l'arrondissement de Sabodala, département de Saraya, dans la région de Kédougou. Dans cette localité, des affrontements violents ont eu lieu hier entre les populations locales et les forces de l’ordre.







Le bilan de ces heurts fait état de 2 morts et 7 blessés graves. Il y a également eu 37 arrestations dans les rangs des manifestants.



À l’origine, la modification préfectorale de l’arrêté N° 033/PD/SRY du 16 août 2016 portant création de commission chargée du recrutement locale de la main d'œuvre non qualifiée.







Le ministre de l’intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diome va rencontrer les autorités locales avec qui il va échanger ainsi qu’avec les populations pour une issue heureuse de cette situation tendue dans la zone.