Manifestation à Dakar: F24 reçoit la notification d'interdiction de sa mobilisation pacifique du Vendredi, prend acte et donne rendez-vous aux sénégalais le samedi 10 juin.

Dans un communiqué, la plateforme F24 dit avoir reçu "la notification d'interdiction de la mobilisation pacifique prévue le vendredi 9 juin 2023 à la place de la nation".



Le comité exécutif déclare ainsi avoir " pris acte de la décision" et fait cap sur sa prochaine marche pacifique. " Le F24 donne rendez-vous aux Sénégalais à la marche pacifique prévue le samedi 10 juin 2023 sur la VDN non interdite. Départ à 15h sous l'auto pont de Saint Lazare, arrivée école normale supérieure".



La plate-forme F24 qui milite pour la restauration de l'État de droit en disant non à la troisième candidature du Président Macky, invite ainsi tous les sénégalais " à cette marche, drapeau du Sénégal en main"...