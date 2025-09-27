Manifestation Pacifique à Louga : la population dans la rue, exige la libération de Moustapha Diop

C’est une vague rouge qui s’est répandue dans les rues de la capitale du Ndiambour pour exiger la libération de l’ancien ministre de l’industrie et des petites et moyennes industries, Moustapha Diop. Pancartes en main et arborant leurs brassards rouges, militants, sympathisants et simples citoyens ont réclamé la libération du maire de Louga, scandant le nom de celui qui est actuellement sous mandat de dépôt dans le cadre de la gestion des Fonds Covid-19 : « Libérez Moustapha, Libérez Moustapha! »



Au-delà de cette lutte pour Moustapha Diop, la masse sur le terrain de la manifestation a également exigé la libération des autres détenus qui, selon elle, « sont des victimes politiques du nouveau régime ».

