Mame Matar Guèye attaque Valérie Pécresse : « Que le président Macky Sall lui retire le titre de Dr Honoris Causa! »

En mars 2015, Valérie Pécresse, alors députée des UMP Yvelines avait été élevée au rang de docteur Honoris Causa par le président Macky Sall à travers le recteur de l’Ucad, Ibrahima Thioub.



Malgré cela, Mame Matar Gueye, le vice-président de l’ONG Jamra, s’est dit surpris et outré de voir Mme Pécresse être parmi les plus virulentes lorsqu’il s’est agi de l’affaire Idrissa Gana Guèye et les lobbies Lgbt.



De fait, Mame Matar Guèye exige « que le président Macky Sall lui retire le titre de Dr Honoris Causa… » D’après lui, cette dernière a renié à Gana Guèye le droit de se réclamer d’un peuple qui a sa propre identité culturelle…