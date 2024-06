Mame Diarra Fam : « On ne peut pas obliger le PM à venir faire sa DPG »

C’est lors de la précédente législature que la parlementaire d’alors de la diaspora Europe de l’Ouest du groupe Liberté et démocratie a alerté du changement apporté dans le règlement intérieur. Mame Diarra Fam, fait savoir qu’elle en avait discuté avec l’actuel premier ministre qui était député en son temps avec le vice-président Mamadou lamine Diallo et son président de groupe, Doudou Wade.





Face à notre équipe présente à l’assemblée nationale pour les besoins du débat d’orientation budgétaire, la parlementaire de Pikine de la 14ème législature rappelle « je fus la première à découvrir que le règlement intérieur de l’assemblée nationale a été truqué. J’ai été la première à alerter Ousmane Sonko. Nous en avons discuté aussi avec Doudou Wade, avec Mamadou Lamine Diallo Tekki lors de la précédente législature. Ousmane Sonko m’a demandé de lui donner les lois qui ont été supprimées. Doudou Wade et Mamadou Lamine Diallo en ont débattu en son temps, mais la majorité mécanique ne les a pas écoutés. Aujourd’hui, le passé nous a rattrapé. On ne peut pas obliger le PM de venir faire sa DPG » dit la parlementaire.