Mame Coumba Cissé, responsable politique et pionnière de l’Apr à Kolda : « Notre parti ne cautionne pas les insultes et autres…mais plutôt la discipline et le travail… »

Les sorties incendiaires de Moustapha Cissé Lo (ex Apr) à l’encontre de ses camarades de parti, ont eu l’heur d’irriter Mame Coumba Cissé (Apr/Kolda), qui juge au micro de Dakaractu/Kolda ces propos indignes et inadmissibles d’un responsable de son rang.



À en croire cette dernière toujours, « notre parti ne cautionne pas les insultes ou autres dérives mais plutôt la discipline et le travail. L’heure n’est pas au déchirement et à la haine, mais au travail en cette période de pandémie de covid-19. Nous sommes indignés de ces comportements malsains. Ce sont les jeunes du parti qui devraient se donner en spectacle pour ensuite recevoir des leçons de morale de sa part et non le contraire. »



Restant sur la même dynamique, elle précise « nous appelons les responsables politiques nationaux à la retenue car nous jeunes ne cautionnons pas les insultes. Ce n’est pas une bonne leçon pour nous les jeunes. Cette situation ne fait pas la fierté du pays. Les insultes sont l’arme des faibles et le Président de la République Macky Sall ne mérite pas ces dérives. Je pense qu’un parti né à partir d’une injustice doit combattre l’injustice au lieu de se déchirer. Nous appelons plutôt les responsables à combattre la pandémie en essayant de relever l’économie du pays et en donnant le bon exemple aux jeunes. »



Revenant sur la situation des femmes dans les instances de décision, elle avance : « nous avons remarqué que les femmes du Fouladou sont peu représentées dans les instances de décision du parti et dans les postes de responsabilité. Je ne le dis pas pour une ascension sociale personnelle. J’ai adhéré dans ce parti par conviction et je resterai dans ce parti par fidélité. En réalité je crois en l’homme, au programme qu’il a pour notre pays... »