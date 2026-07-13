Ministère de l'intérieur et de la sécurité publique: L'ex gouverneur de Kaolack Mouhamadou Moctar Watt nommé directeur de cabinet

Mouhamadou Moctar Watt vient d'être nommé directeur de cabinet de M. Matar Cissé, ministre de l'intérieur et de la Sécurité publique.

Administrateur civil, Monsieur Watt était le gouverneur de la région de Kaolack. Il a été remplacé à ce poste lors du conseil des ministres du 2 juillet 2026 par Monsieur Guédji Diouf, précédemment gouverneur de la région de Tambacounta.

A rappeler que Monsieur Mouhamadou Moctar Watt possède effectivement une vaste expérience pour avoir gravi les échelons de l'administration territoriale. Son parcours se caractérise par une grande rigueur, son sens aigu de l'Etat et une maîtrise des enjeux territoriaux...