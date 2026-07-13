Yémen : L’aviation saoudienne bombarde l’aéroport de Sanaa pour bloquer un vol iranien

Des avions de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite ont bombardé, ce lundi, la piste de l’aéroport international de Sanaa afin d'empêcher l'atterrissage d'un avion de ligne iranien, ont rapporté des sources locales.
Cette opération marque une escalade majeure dans la crise yéménite. Selon les informations recueillies, l'appareil iranien tentait de se poser dans la capitale yéménite, contrôlée par les rebelles Houthis, défiant ainsi le blocus aérien imposé par Riyad.
Depuis plusieurs jours, Téhéran a multiplié les rotations aériennes vers Sanaa, affirmant vouloir acheminer de l'aide humanitaire. Ces vols, perçus par l'Arabie saoudite comme une violation flagrante de l'embargo et une tentative d'ingérence, ont provoqué une vive réaction de la coalition qui mène une campagne de frappes aériennes dans le pays.
Le mouvement Ansarallah (Houthis) a immédiatement réagi à ces frappes, qualifiant l'événement d'« agression grave » contre une infrastructure civile vitale. Dans un communiqué transmis aux médias, le groupe a vigoureusement dénoncé une violation de la souveraineté nationale, affirmant que cet acte « ne restera pas impuni ».
Cette opération marque une escalade majeure dans la crise yéménite. Selon les informations recueillies, l'appareil iranien tentait de se poser dans la capitale yéménite, contrôlée par les rebelles Houthis, défiant ainsi le blocus aérien imposé par Riyad.
Depuis plusieurs jours, Téhéran a multiplié les rotations aériennes vers Sanaa, affirmant vouloir acheminer de l'aide humanitaire. Ces vols, perçus par l'Arabie saoudite comme une violation flagrante de l'embargo et une tentative d'ingérence, ont provoqué une vive réaction de la coalition qui mène une campagne de frappes aériennes dans le pays.
Le mouvement Ansarallah (Houthis) a immédiatement réagi à ces frappes, qualifiant l'événement d'« agression grave » contre une infrastructure civile vitale. Dans un communiqué transmis aux médias, le groupe a vigoureusement dénoncé une violation de la souveraineté nationale, affirmant que cet acte « ne restera pas impuni ».
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