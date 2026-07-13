Le Sénégal à la croisée des chemins : entre l’espérance de la rupture et l’exigence des résultats (Par Docteur Ndiouga Fall Dieng)

Le Sénégal a souvent démontré sa capacité à surprendre l’Afrique par la maturité de sa démocratie. L’alternance politique de 2024 restera comme l’un des événements majeurs de notre histoire contemporaine. Pour la première fois depuis longtemps, une grande partie des électeurs n’a pas seulement voté contre un pouvoir sortant ; elle a voté pour une vision de la gouvernance fondée sur la rupture, la justice, la souveraineté et une nouvelle manière d’exercer le pouvoir.



Cette alternance a suscité un immense espoir. Mais l’espérance, en politique, ne constitue jamais un acquis. Elle est un capital fragile qui se renforce par les résultats ou s’érode avec le temps.



Aujourd’hui, une question mérite d’être posée avec sérénité : où en est cette promesse de rupture ?



Il ne s’agit ni d’un procès d’intention ni d’une opposition politique. Dans une démocratie, il est légitime d’évaluer toute action publique à la lumière des faits et des résultats.



Un héritage économique incontestablement difficile



L’évaluation d’un gouvernement commence par la reconnaissance des contraintes auxquelles il est confronté.



Les autorités actuelles ont pris les rênes d’un pays confronté à une situation budgétaire complexe. Les audits publiés depuis 2024, ainsi que les échanges avec les partenaires financiers internationaux, ont mis en évidence un niveau d’endettement et de déficit plus élevé que celui qui apparaissait dans les statistiques disponibles auparavant. Selon le Fonds monétaire international, la dette de l’administration centrale atteignait environ 105,7 % du PIB à la fin de 2024, tandis que le déficit budgétaire était estimé à 11,7 % du PIB.



Ces chiffres constituent un défi majeur. Ils réduisent les marges de manœuvre de l’État, compliquent le financement des politiques publiques et rendent plus coûteux le recours à l’emprunt.



Reconnaître cet héritage n’exonère pas le gouvernement de sa responsabilité. Gouverner consiste précisément à transformer les contraintes en solutions.



Les attentes des Sénégalais dépassent les débats politiques



Le premier défi reste celui de l’emploi.



Chaque année, des dizaines de milliers de jeunes arrivent sur le marché du travail avec l’espoir d’une insertion professionnelle digne. Beaucoup disposent de diplômes, de compétences ou d’un véritable esprit d’entreprise. Pourtant, le chômage, le sous-emploi et l’informalité continuent de limiter leurs perspectives.



À cette réalité s’ajoutent les attentes liées à l’exploitation du pétrole et du gaz, au développement de l’agriculture, à la modernisation de notre industrie, à l’amélioration du système éducatif et à l’accès aux soins.



C’est sur ces sujets que les citoyens attendent avant tout leurs dirigeants.



La politique comme moyen, non comme finalité



Une démocratie vit naturellement de débats, de désaccords et de confrontations d’idées. Mais lorsque le débat politique occupe durablement le devant de la scène au détriment des réformes économiques et sociales, un sentiment de frustration peut s’installer.



Une partie de l’opinion publique exprime aujourd’hui cette inquiétude. Elle souhaite que l’énergie des institutions soit davantage consacrée à la création de richesses, à la maîtrise de la dette, à l’emploi des jeunes, à la compétitivité des entreprises et au renforcement de la souveraineté économique.



Cette perception mérite d’être entendue, même si elle ne saurait résumer à elle seule l’ensemble des opinions présentes dans le pays.



Le renouvellement de la gouvernance : une attente toujours forte



L’une des promesses les plus fortes de l’alternance était le renouvellement des pratiques politiques.



Depuis plusieurs mois, certains observateurs relèvent le retour dans les sphères du pouvoir ou de son entourage de personnalités ayant déjà occupé d’importantes responsabilités sous des régimes précédents. Les appréciations divergent sur la portée de ces choix. Pour les uns, ils traduisent une volonté d’élargir les compétences disponibles. Pour d’autres, ils peuvent être perçus comme un éloignement de la promesse initiale de renouvellement.



Ce débat est légitime. Il gagnerait toutefois à être nourri par une évaluation objective des résultats obtenus plutôt que par les seules appartenances politiques.



Le mérite comme principe de gouvernement



L’une des richesses les plus sous-estimées du Sénégal réside dans son capital humain.



Notre pays compte des économistes, ingénieurs, chercheurs, enseignants, médecins, juristes, entrepreneurs et cadres de haut niveau, au Sénégal comme dans la diaspora.



La question mérite d’être posée : notre système de gouvernance mobilise-t-il pleinement ces compétences ?



Les expériences internationales montrent que les États qui réussissent durablement combinent légitimité démocratique et excellence administrative. Les choix de nomination gagnent en crédibilité lorsqu’ils reposent sur des critères de compétence, d’intégrité et de performance, tout en respectant les équilibres politiques nécessaires dans une démocratie.



Préserver les institutions



Le Sénégal garde en mémoire les tensions politiques et sociales de 2021 à 2023. Elles ont profondément marqué le pays et rappelé le coût humain, économique et institutionnel des crises prolongées.



Il serait excessif d’affirmer qu’un scénario comparable est inévitable. En revanche, il est raisonnable d’observer que toute dégradation durable du climat politique ou de la confiance entre les institutions peut accroître les tensions sociales. Prévenir ce risque suppose un dialogue constant, le respect de l’État de droit et une attention soutenue aux préoccupations des citoyens.



La véritable souveraineté



La souveraineté ne se limite pas à un discours. Elle se mesure à la capacité d’un pays à nourrir sa population, à transformer ses ressources, à financer son développement, à créer des emplois qualifiés, à préserver son patrimoine culturel et à garantir la solidité de ses institutions.



Elle repose également sur la qualité de l’administration, la confiance des citoyens et la force des contre-pouvoirs démocratiques.



Conclusion



Le peuple sénégalais n’a pas seulement choisi une nouvelle équipe dirigeante. Il a exprimé une ambition collective : celle d’un État plus juste, plus efficace et plus exemplaire.



Cette ambition reste possible.



Elle exige toutefois que les débats politiques ne prennent jamais le pas sur les priorités nationales, que les compétences soient pleinement valorisées et que l’action publique demeure orientée vers les résultats.



L’histoire jugera moins les promesses que leur réalisation.



Et le plus grand service que nous puissions rendre au Sénégal est peut-être de rappeler, avec respect mais sans complaisance, que le pouvoir n’est pas une fin. Il est un mandat confié par le peuple pour préparer l’avenir.



Je n’écris pas ces lignes contre un homme, un parti ou un gouvernement.



Je les écris pour une conviction : au-dessus de toutes nos appartenances politiques, il existe une cause plus grande qui nous rassemble tous.



Cette cause s’appelle le Sénégal.