MAGAL 2026- Reunion dévaluation au ministère de l’intérieur sous la présence de Cheikh Bass ce mardi .

Le Comité d’Organisation du Grand Magal de Touba, à travers la commission Culture et communication, vient d’annoncer la tenue d’une réunion d’évaluation majeure, fixée au mardi 14 juillet 2026. Ce rendez-vous marque l’entrée dans la « dernière ligne droite » des préparatifs du 18 Safar, prévu pour le début du mois d’août 2026. Celle-ci se tiendra dans les locaux du ministère de l’intérieur et de Sécurité Publique à Dakar. Elle réunira les plus hautes autorités religieuses de Touba dont Serigne Bassirou Ibn Serigne Abdou Khadre, Président du Comité d’Organisation et Porte-parole du Khalife Général des Mourides, Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké. Cette session nationale fait suite au Comité Régional de Développement qui s'était tenu à Diourbel. L'objectif de cette réunion est de procéder à une revue exhaustive et consolidée de l’avancement des travaux. Il s'agira aussi d'arrêter les dernières mesures concrètes dans des secteurs névralgiques pour l'accueil des fidèles ( hydraulique, assainissement, électricité, sécurité, santé , transport, commerce etc…).



·.Le Comité rappelle que cet événement religieux de dimension internationale rassemble chaque année plus de 6,5 millions de fidèles. Il souligne également que l'organisation du Magal 2026 s'inscrit en pleine période d'hivernage, ce qui impose des contraintes logistiques et climatiques supplémentaires que les autorités devront prendre en compte lors de cette évaluation finale.