Mali: la junte organise un référendum constitutionnel, 1er vote contesté dans un pays en crise

Les Maliens sont appelés aux urnes dimanche pour approuver ou non une nouvelle Constitution soumise par la junte au pouvoir à un référendum que conteste une opposition hétéroclite et qu'une insécurité persistante compromet dans de nombreuses régions.



Ce vote est le premier organisé par les colonels depuis qu'ils ont pris par la force en août 2020 la tête de ce pays plongé dans une profonde crise multiforme, sécuritaire, politique et économique. Il est un jalon saillant sur le chemin censé conduire à un retour des civils à la direction des affaires en mars 2024, en vertu des engagements pris par les militaires eux-mêmes.



Moins de neuf mois avant le terme annoncé, de fortes incertitudes subsistent, dont la place qu'occuperont l'actuel numéro un, le colonel Assimi Goïta, et les militaires dans le Mali de demain.



Les Maliens se prononceront dimanche à partir de 8H00 (locales et GMT) sur le projet constitutionnel à l'aide de bulletins verts pour le oui, rouges pour le non. Les résultats sont attendus dans les 72 heures qui suivent.



Les autorités se sont beaucoup investies en faveur de cette réforme qui doit pallier les insuffisances de la Constitution de 1992, volontiers désignée comme un facteur de la faillite de l'Etat face à la multitude des crises, expansion jihadiste, pauvreté, ruine des infrastructures ou délabrement de l'école.



La Constitution proposée fait la part belle aux forces armées. Elle met en exergue la "souveraineté", mantra de la junte depuis son avènement puis la rupture avec l'ancienne puissance dominante française, ainsi que la lutte contre la corruption, associée à l'ancien régime. Elle légitime les autorités traditionnelles et rehausse le statut de la multitude des langues nationales. Elle crée un Sénat.



Elle se distingue surtout en renforçant les pouvoirs du président. Elle prévoit l’amnistie pour les auteurs de coups d’Etat antérieurs à sa promulgation, et alimente les spéculations persistantes sur une éventuelle candidature du colonel Goïta à la présidentielle, en dépit des engagements initialement pris par les colonels de ne pas se présenter.



- Faible participation -



La réforme cristallise l’opposition d’un bloc hétérogène.



D’influentes organisations religieuses s’opposent au maintien de la laïcité. Dans le nord, les anciens rebelles qui, à la différence des jihadistes, ont signé un important accord de paix avec l'Etat dénoncent eux aussi les termes de la Constitution et risquent d'empêcher le vote dans leur fief de Kidal.



Une partie de la classe politique voit d’un mauvais œil le renforcement de l’exécutif.



"Nous avons assisté à une personnalisation du pouvoir, à un culte de la personnalité. Or, si une nouvelle Constitution se met en place, elle doit redresser ces dérives, équilibrer les pouvoirs au lieu de les concentrer dans les mains du seul président", dénonce Sidi Touré, porte-parole du Parti pour la renaissance nationale (Parena).



"Le projet de Constitution a été fait par les Maliens", s’est défendu le chef de la junte mardi lors d’un meeting de campagne, assurant que le texte était "le résultat d'un travail consensuel de toutes les sensibilités".



Au-delà de la légitimité du texte, celle du scrutin fait débat. Les électeurs pourraient être empêchés de voter dans plusieurs régions en proie à l’insécurité, notamment dans le centre et le nord où les groupes jihadistes continuent de mener des attaques sanglantes contre les civils et les militaires.



"Le Mali a des défis plus urgents, il faut rassembler les Maliens pour la guerre contre le terrorisme, pour la guerre contre la pauvreté", juge Sidi Touré.



Un chercheur s'exprimant sous couvert de l'anonymat comme de nombreux interlocuteurs désormais fait valoir que l'ancienne Constitution a bon dos. "Le problème de la constitution de 1992, c’est qu’elle n’a jamais été vraiment appliquée (...) elle ne peut pas être la cause de la crise".



La participation s’annonce faible.



"Globalement les Maliens ne votent pas. Depuis 1992, on dépasse rarement les 30 % de participation", rappelle Abdoul Sogodogo, spécialiste en sciences politiques.



Les observateurs jugent acquise la victoire du "oui".



"Les Maliens se disent que les présidents issus des régimes démocratiques n’ont pas forcément brillé. La corruption a atteint un certain niveau. Les gens veulent voir autre chose", assure Brema Ely Dicko, sociologue à l’université de Bamako.



Les partisans de la réforme misent sur la forte popularité prêtée au colonel Goïta et aux autorités dites de transition.



"Certains acteurs présentent ce référendum comme un soutien à la transition, ce qui fait que le débat sur le contenu est occulté", souligne Abdoul Sogodogo.