Mali: feu vert des ministres à un mandat présidentiel sans élection pour le chef de la junte

Le conseil des ministres du Mali a adopté mercredi un projet de loi accordant sans élection un mandat de cinq ans renouvelable au général Assimi Goïta, chef de la junte au pouvoir.



Cette mesure doit renforcer son contrôle sur la présidence du pays, alors que M. Goïta s'était engagé à remettre le pouvoir aux civils au plus tard en mars 2024.



Le projet de loi prévoit d'accorder "au chef de l'Etat un mandat de cinq ans renouvelable à partir de 2025", a annoncé dans un communiqué le conseil des ministres, qui se réunit chaque semaine et est dirigé par le président.



Le texte doit ensuite être examiné par le Conseil national de transition, l'organe législatif établi par la junte après sa prise de pouvoir lors de coups d'Etat en 2020 et 2021.



Plus tôt cette année, une concertation nationale organisée par la junte a recommandé d'attribuer à M. Goïta un mandat renouvelable de cinq ans à la présidence, sans vote, de quoi le maintenir au pouvoir au moins jusqu'en 2030.



La concertation, boycottée par la plupart des formations politiques du pays, avait préconisé de "suspendre toutes les questions électorales" jusqu'à la "pacification" du pays.



La même assemblée a aussi recommandé la dissolution des partis politiques, une mesure qui a été mise en œuvre par le gouvernement militaire.



Le Mali est en proie depuis 2012 aux agissements de groupes jihadistes affiliés à Al-Qaïda et au groupe Etat islamique (EI), ainsi qu'aux violences de groupes communautaires et crapuleux.



Depuis une dizaine de jours, des positions militaires du pays ont été visées par des attaques. L'une d'entre elles a fait au moins 30 morts dans un des principaux camps de l'armée, celui de Boulkessi, dans le centre du Mali, selon des sources sécuritaires et un élu local.