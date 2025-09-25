Mali : deux Emiratis et un Iranien enlevés près de Bamako

Deux ressortissants émiratis et un Iranien ont été enlevés cette semaine au Mali près de la capitale par des "hommes armés", a informé jeudi l'AFP auprès de sources locales et sécuritaires.



Le Mali, dirigé par une junte, est confronté depuis 2012 à une profonde crise sécuritaire nourrie notamment par les violences de groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique (EI), ainsi que de groupes criminels communautaires. Elle s'ajoute à une grave crise économique.



Ces enlèvements n'étaient pas revendiqués jeudi en fin de journée.



"Deux Emiratis et un ressortissant iranien ont été enlevés à une cinqquantaine de kilomètres de Bamako par des hommes armés", a confirmé à l'AFP un élu local malien sous couvert d'anonymat.



"Les trois étaient dans une plantation agricole qui appartient à l'un d'eux", a-t-il ajouté.



Un conseiller local de Sanankoroba, où à eu lieu l'incident, raconte que le propriétaire des lieux est un Emirati installé dans la communauté "depuis plus de 15 ans".



"Sur le site, les assaillants ont brûlé beaucoup de matériels et comprennent de nombreuses motos", poursuit cet élu local évoquant une disparition "terrifiante".



Les enlèvements ont été confirmés dans un communiqué diffusé par les autorités jeudi matin, mais celles-ci ont ensuite démenti cette publication, ne faisant effectivement aucun commentaire sur cette affaire.



Selon une source sécuritaire, les deux Emiratis "sont originaires de Dubaï" et des "recherches sont en cours pour obtenir leur libération".

