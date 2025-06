Mali: attaque à Tombouctou contre un camp de l'armée (sources locales et militaire à l'AFP)

Une attaque "terroriste" était en cours lundi contre un camp de l'armée malienne dans le centre de Tombouctou, où des tirs nourris ont été entendus, selon des responsables militaire et administratif locaux et des habitants joints par l'AFP.



"Nous avons affaire à des terroristes qui attaquent Tombouctou. Nous ripostons. (...) Le camp situé au centre-ville a été attaqué", a indiqué à l'AFP une source militaire.



Le Mali est en proie depuis 2012 aux violences de groupes jihadistes affiliés à Al-Qaïda et au groupe Etat islamique (EI) ainsi qu'à celles de groupes communautaires et crapuleux.



Selon un élu local, "les terroristes sont arrivés aujourd'hui à Tombouctou avec un véhicule bourré d'explosifs. Le véhicule a explosé vers le camp (militaire). Les tirs se poursuivent actuellement".



Le personnel de l'ONU a reçu pour consigne dans un message de "se mettre à l'abri" et de "rester loin des fenêtres" en raison de "tirs dans la ville de Tombouctou".



Un habitant de la ville a de son côté raconté avoir entendu "des tirs nourris dans la ville" qui "semblent venir du côté du camp" militaire.



"Ce matin, notre ville a été attaquée par des groupes terroristes. Des tirs ont été entendus au niveau du camp militaire et de l'aéroport. Nous sommes tous rentrés chez nous. La ville est sous le feu", a décrit un journaliste local joint au téléphone.



La ville emblématique de Tombouctou (nord) a vécu en 2012 sous le joug des jihadistes, qui avaient causé l'émoi par leurs exactions et la destruction d'une partie des mausolées de cette ville inscrite au patrimoine de l'Humanité.