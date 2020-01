Mali : Six soldats tués dans une attaque dans le centre.

Une position de l'armée malienne à Dioungani, à 52 km de Koro, dans le centre du pays, a été attaquée dans la nuit du 22 au 23 janvier. L’information est donnée dans le compte Twitter des forces armées maliennes qui déplorent la perte de six soldats. L'attaque n'est pas encore revendiquée.

Néanmoins, tout indique qu'elle a été menée par des jihadistes appartenant à l'un des groupes qui sévissent dans la zone. Le Groupe de soutien à l'Islam et aux Musulmans (GSIM) affilié à Al Qaida et la branche sahélienne de la Province de l'Etat islamique en Afrique de l'Ouest sont présents dans la région.