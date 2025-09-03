Makhtar Pédro fils de Abdou Diouf : « À 90 ans, mon père reste un modèle de continuité et de république »

Le Musée des Civilisations Noires a été le théâtre d’une célébration historique ce mardi 2 septembre 2025, à l’occasion des 90 ans de Son Excellence Abdou Diouf, ancien Président de la République du Sénégal. Organisée par la Fondation Abdou Diouf Sport Vertu, la cérémonie a rassemblé les plus hautes autorités du pays, des ambassadeurs, députés, maires, et membres de la société civile autour d’un hommage vibrant à un homme dont l’engagement pour la nation reste inégalé. La conférence sur la vie et l’œuvre du président Diouf, introduite par le professeur Souleymane Bachir Diagne, a mis en lumière le parcours exceptionnel d’un serviteur de l’État au rayonnement international.





Makhtar Diouf, fils de l’ancien président, a prononcé un discours émouvant où il a rappelé la grandeur et la sagesse de son père. « À 90 ans, qu’Allah lui accorde santé et longévité, l’âge est un poids lumineux », a-t-il déclaré, soulignant l’influence durable de l’ancien chef d’État dans la transmission des valeurs républicaines et la continuité de l’esprit sénégalais. Il a également rendu hommage à la Fondation Abdou Diouf Sport Vertu et aux forces vives de la nation, dont le dévouement a permis le succès de cet anniversaire mémorable.





Sous le haut patronage du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, la cérémonie a été une véritable démonstration de respect, de gratitude et de fierté nationale. Entre exposition et conférence, les invités ont pu mesurer l’héritage politique, moral et culturel d’Abdou Diouf. L’événement a rappelé à tous que servir, transmettre et rassembler restent les valeurs cardinales de ce monument de l’histoire sénégalaise, dont l’influence continue d’illuminer le Sénégal et le monde.

