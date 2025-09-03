Makhtar Pédro fils de Abdou Diouf : « À 90 ans, mon père reste un modèle de continuité et de république »

Le Musée des Civilisations Noires a été le théâtre d’une célébration historique ce mardi 2 septembre 2025, à l’occasion des 90 ans de Son Excellence Abdou Diouf, ancien Président de la République du Sénégal. Organisée par la Fondation Abdou Diouf Sport Vertu, la cérémonie a rassemblé les plus hautes autorités du pays, des ambassadeurs, députés, maires, et membres de la société civile autour d’un hommage vibrant à un homme dont l’engagement pour la nation reste inégalé. La conférence sur la vie et l’œuvre du président Diouf, introduite par le professeur Souleymane Bachir Diagne, a mis en lumière le parcours exceptionnel d’un serviteur de l’État au rayonnement international.
Makhtar Diouf, fils de l’ancien président, a prononcé un discours émouvant où il a rappelé la grandeur et la sagesse de son père. « À 90 ans, qu’Allah lui accorde santé et longévité, l’âge est un poids lumineux », a-t-il déclaré, soulignant l’influence durable de l’ancien chef d’État dans la transmission des valeurs républicaines et la continuité de l’esprit sénégalais. Il a également rendu hommage à la Fondation Abdou Diouf Sport Vertu et aux forces vives de la nation, dont le dévouement a permis le succès de cet anniversaire mémorable.
Sous le haut patronage du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, la cérémonie a été une véritable démonstration de respect, de gratitude et de fierté nationale. Entre exposition et conférence, les invités ont pu mesurer l’héritage politique, moral et culturel d’Abdou Diouf. L’événement a rappelé à tous que servir, transmettre et rassembler restent les valeurs cardinales de ce monument de l’histoire sénégalaise, dont l’influence continue d’illuminer le Sénégal et le monde.
-
Carburant volé, clandos ravitaillés : 9 chauffeurs d’Owatrans démasqués par la Dic pour un détournement de 4,5 millions Fcfa
-
Gamou 2025 - Réduction des dégâts de la route : la Brigade nationale des sapeurs-pompiers invite à un strict respect du code de la route
-
Gamou 2025 : La police nationale dévoile son plan de circulation
-
Tivaouane-Thiénaba / Couverture sécuritaire et médicale du détachement de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers : 550 sapeurs-pompiers dont 25 officiers mobilisés
-
Médina Baye - Amadou Mame Diop apporte la réplique à Ousmane Sonko et Cie : "Ce régime continue à s'enfermer dans une critique inconstructible, irresponsable et non fondé