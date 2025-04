Maison d’arrêt de Rebeuss : L’administration pénitentiaire a arrêté les visites de Farba à cause du flux incessant

Comme tous les jeudis Farba Ngom continue de recevoir des visites de proches, amis, militants et sympathisants. Hier encore, le maire des Agnam a battu les records de visite à Rebeuss. Cette semaine encore, beaucoup d'amis, sympathisants, simples curieux et surtout de notables se sont déplacés jusqu'à la Maison d'arrêt de Rebeuss pour encourager Farba Ngom et lui exprimer leurs solidarité et soutien en cette période difficile.



C'est le cas de Serigne Moustapha Lakram Mbacké la semaine passée, venu apporter ses prières et sa compassion à l'honorable député-maire des Agnam encore détenu à Rebeuss.







Le guide religieux proche de Serigne Mountakha Mbacké, khalife général des Mourides, a certainement voulu par ce geste, raffermir ses très solides relations d'amitié avec Farba et lui apporter son soutien en ces moments difficiles.







Face à cette forte présence aux alentours de la maison d’arrêt, les autorités de l'administration pénitentiaire ont été obligées d'arrêter les visites. Les centaines de militants et parents venus du Fouta n'ont pu accéder à l'intérieur du fait de l'affluence monstre tout autour de la prison. À ce rythme, on comprend alors la popularité de Farba qui ne cesse de croître au sein de l'opinion et même au niveau de l'hémicycle avec le récent témoignage de l'honorable député Tahirou Sarr qui voit dans l'affaire Farba « une vengeance et un acharnement politique ».