Mairie de la Médina : Bamba Fall fait son bilan

À une semaine du jour du vote pour les élections locales et départementales, ce 23 janvier 2022, le maire sortant de la Médina a présenté ses réalisations devant ses inconditionnels de Santhiaba, un quartier de la commune. Bamba Fall dit avoir un bilan reluisant à présenter aux Médinois, « contrairement à ses opposants opportunistes et profitards ».

Il listera même des réalisations pas encore inaugurées. « Je n’ai pas le temps d’inaugurer mes réalisations en une semaine. Là où je vous parle, il y a 26 réalisations qui attendent d’être inaugurées : 13 places publiques déjà aménagées attendent, il y a la maison des jeunes de la Médina, la maison des femmes, deux cases des tout-petits, le centre socio-éducatif, le centre socio-culturel, nous avons fait des pavés et des lampes sur l’allée Chérif Ousseynou Laye qui est devenu accessible et le Cem d’à côté a été agrandi et deviendra bientôt un lycée, deux écoles réalisées à Gibraltar qui vont accueillir les enfants qui sont au champ de course, le marché de Tilène sera réhabilité avec le financement de la ville si Soham est élue et moi à la mairie de Médina. Il sera un bâtiment à trois étages. Tous les plans sont prêts » a t-il dit.

Il ajoute, « la semaine prochaine on fera la pose de la première pierre de la maison du cuir pour permettre aux cordonniers d’avoir un lieu de travail où les clients les trouveront. Nous avons pris 22 jeunes de Santhiaba pour la sécurité et je vous dis qu'à part la ville de Dakar, je suis le maire qui a le plus d’agents... Mon bilan est très élogieux. Notre souhait c’était de faire du marché Tilène comme les centres commerciaux de Dubaï, mais on ne peut que se contenter de ce qu’on peut faire ; nous organiserons des foires pour accompagner les cordonniers du village artisanal... »

Sur le plan sportif, le terrain de Gibraltar est opérationnel, « nous avons récupéré le terrain du Jaraaf, les projets des jeux olympiques permettront de réaliser deux terrains au stade Iba Mar Diop, nous dirons donc que La Médina n’a plus de problème de terrain. Tout ceci grâce à Dieu », liste Bamba qui se voit réélire pour un troisième mandat.

À le croire, les sondages publiés le donnent vainqueur à plus de 60%...