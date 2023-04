Mairie de Ziguinchor : Les agents municipaux en grève pour exiger l’augmentation des salaires

Le torchon brûle entre les agents municipaux de la commune de Ziguinchor et le maire, Ousmane Sonko. Les Agents municipaux sont en rouge ce mercredi pour pour dénoncer l’attitude du maire de la commune.



Les travailleurs comptent, à partir de ce mercredi observer 3 jours de grève. Une grève aujourd’hui, suivi d'un débrayage jeudi et vendredi pour fustiger l’attitude du maire Ousmane Sonko qui refuse de procéder à la signature de l'acte administratif devant permettre l'augmentation des Salaires.



Ces agents municipaux, tous dehors entendent maintenir leur mouvement et invitent l’édile de la commune à poser l’acte qui leur permettra de voir leur salaire « raisonnablement augmenté ».