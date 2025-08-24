Mairie de Dakar : Barthélémy Dias face à la presse ce dimanche à 19h

Barthélémy Dias, l'ancien maire de Dakar, fera face à la presse ce dimanche à partir de 19h.



Cette conférence de presse intervient à quelques heures de la réunion du conseil municipal, prévue pour le vote du nouveau maire. Barthélémy Dias va s’adresser aux populations de Dakar et devrait donner des précisions sur les derniers rebondissements judiciaires et les développements attendus de la rencontre de demain.