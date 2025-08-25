Mairie de Dakar : 82 conseillers municipaux élisent aujourd’hui un nouveau maire

L’élection du nouveau maire de la Ville de Dakar se déroule actuellement au niveau de l'hôtel de Ville de la mairie, dans une atmosphère tendue mais maîtrisée. Sur les 100 conseillers municipaux que compte la mairie, 82 sont présents pour prendre part au vote, tandis que 18 sont absents.
La mairie, fortement encadrée par les forces de l’ordre, accueille progressivement les élus venus désigner celui ou celle qui succédera au maire sortant. La mobilisation sécuritaire autour de l’hôtel de ville témoigne de l’importance politique de ce scrutin.
Quatre candidats sont en lice :
Ngoné Mbengue
Abass Fall
Daouda Guèye
Mouhamed Massamba Sèye
Alors que le dépouillement est attendu dans les prochaines heures, les regards restent braqués sur l’issue de ce scrutin municipal, crucial pour la gouvernance de Dakar.
