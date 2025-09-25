Maintien en détention de Farba Ngom : l’APR constate « un acharnement » et appelle à une fin de « prise d’otage politique »

Dans son communiqué ce jeudi, l’Alliance pour la République a dénoncé un « acharnement contre ses responsables. Le SEN du Parti demande « la libération, sans délai, de Monsieur Mouhamadou NGOM dit Farba pour raison médicale en application des conclusions d’une expertise médicale attestant que son état de santé est incompatible avec le milieu carcéral. »







Dans le même élan, le SEN exige la fin de ce qu’il qualifie de « prise d'otage opérée par le régime du parti-Etat Pastef, des responsables politiques Lat Diop, Maodo Malick Mbaye et Moustapha Diop ainsi que la libération de tous les détenus d’opinion dont Abdou Nguer, Badara Gadiaga et Jérôme Bandiaky. »

