Maïmouna Ndoye Seck à la célébration de l’An 1 de l’AIBD : " L'aéroport a dépassé la barre des 2 millions 300 mille passagers..."

Ce vendredi 07 décembre 2018 est la Journée internationale de l’aviation civile, coïncidant avec la date du premier anniversaire de l’Aéroport international Blaise Diagne.

Venue présider cette cérémonie, madame le ministre des Transports aériens et du Développement des Infrastructures aéroportuaires a fait face à la presse à l’aérogare pour revenir sur cette première année d’exploitation technique et commerciale. À cette occasion, Mme Seck a fait le bilan de l'an 1 de L'AIBD. " L'aéroport a dépassé la barre des 2 millions 300 mille passagers...Plus de 25 mille mouvements...", révèle-t-elle.



En marge de cette fête, la Case Casamance, qui démontre la diversité de la culture sénégalaise et l’ingéniosité de nos artisans, a été inaugurée. Une visite a été effectuée au niveau de l’aérogare etc.